Экономика

10:45 22.12.2020

"Интергал-Буд" продает около 50% квартир с типовыми дизайнерскими ремонтами

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"Интергал-Буд" продает около 50% квартир с типовыми дизайнерскими ремонтами

Около половины квартир в жилых комплексах стройкомпании "Интергал-Буд" (Киев) продаются с типовым дизайнерским ремонтом от застройщика, сообщила коммерческий директор компании Анна Лаевская.

"На сегодня мы продаем 50% квартир с ремонтами. В некоторых комплексах даже больше. Если раньше одно- и двухкомнатные покупали, то сейчас и трехкомнатные, и даже двухуровневые заказывают с нашим типовым ремонтом", – рассказала Лаевская в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас компания предлагает покупателям на выбор три обновленных стиля ремонта, однако рассматривает возможность добавления новых. На выбор покупателя предлагается вариант ремонта с базовой отделкой и сантехникой за $250/кв. и полноценным ремонтом с мебелью за $500/кв. м.

Типовой ремонт включает установку бойлера и всей сантехники в ванной, укладку паркета и керамической плитки, поклейку обоев, установку дверей эксклюзивного дизайна, потолочных светильников и пр.

"В целом это плюс три месяца от даты завершения строительства. Но многие виды отделки мы делаем одновременно с основными строительными работами. На завершающий этап остаются двери, ламинат, покраска обоев и мелкие отделочные работы", – пояснила Лаевская.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2020 года на стадии строительства находилось более 1 млн кв. м в разных проектах жилья.

 

Полная версия второй части интервью с Анной Лаевской будет доступна на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

 

Теги: #интергал_буд #квартиры
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