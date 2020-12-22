Экономика

10:25 22.12.2020

Украинский производитель дрожжей "Энзим" построит новый завод за счет кредита ЕБРР EUR10 млн

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Украинский производитель дрожжей "Энзим" построит новый завод за счет кредита ЕБРР EUR10 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ведущий украинский производитель дрожжей - ЧАО "Компания Энзим" (Львов) подписали кредитное соглашение на EUR10 млн, которые предприятие планирует направить на расширение производства, сообщается в пресс-релизе банка во вторник.

"Инвестиционная программа объемом EUR26 млн, направленная на строительство завода по производству специальных дрожжевых продуктов во Львове – первого подобного завода в Украине, позволит компании охватить быстрорастущий сегмент рынка, диверсифицировать ассортимент продукции, включив в него продукты с высокой добавленной стоимостью, и нарастить объемы продаж на экспорт", – отмечается в релизе.

Согласно ему, в финансировании проекта принимает участие фонд TaiwanICDF, доля которого в кредите составляет EUR3 млн. Кроме того, фонд EU4Business Fund профинансировал проведение экологической и социальной экспертизы проекта и расходы на юридическое сопровождение.

В сообщении указывается, что "Энзим" разработал специальную технологию производства дрожжей, воспользовавшись консультационными услугами ЕБРР. Решение о строительстве нового завода было принято по результатам оценки технологии производства дрожжевых экстрактов и новых рыночных возможностей, проведенной с помощью международной консультационной программы банка.

ЕБРР поясняет, что поскольку обычные дрожжи – это товарный продукт с ограниченным ростом рынка, владельцы компании, сестра и брат Елена и Ростислав Вовк, сейчас инвестируют средства в строительство современной линии производства пищевых ингредиентов на основе дрожжей – быстрорастущего сегмента рынка.

"Энзим" также планирует расширить ассортимент своей продукции за счет более сложных биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью, диверсифицировать продажи, выйти на новые рынки, увеличить долю экспорта в выручке компании, отмечено в релизе.

ЧАО "Компания Энзим" занимается выпуском прессованных и сухих хлебопекарных дрожжей, добавок для хлебопекарного и кондитерского производства, активных кормовых и винных дрожжей. Его доля на украинском рынке дрожжей составляет около 60%, а около 40% продукции предприятие экспортирует в 16 стран Европы, Азии и Африки.

Чистая прибыль ЧАО "Энзим" в 2019 году сократилась почти в 7,7 раза по сравнению с 2018 годом – до 7,22 млн грн, а выручка – на 2,5%, до 708,57 млн грн.

ЕБРР – крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. На данный момент совокупные обязательства банка в стране составляют почти EUR14,5 млрд в рамках 486 проектов.

 

Теги: #ебрр #энзим #кредит
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