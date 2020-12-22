Экономика

10:15 22.12.2020

"Интергал-Буд" планирует перезапустить гостиницу "Санкт-Петербург" в формате апарт-отеля осенью 2021

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"Интергал-Буд" планирует перезапустить гостиницу "Санкт-Петербург" в формате апарт-отеля осенью 2021

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) инвестирует около $14 млн в реконструкцию исторического здания гостиницы "Санкт-Петербург" на бул.Шевченко, 4, планирует перезапустить объект в формате апарт-отеля осенью 2021 года.

"Мы уже завершаем реставрационные работы, кровлю, заканчиваем установку оконных конструкций, вскоре возьмемся за внутреннюю отделку. Хотим восстановить историческую лепнину, мраморные лестницы и будем переходить к чистовой отделке номерного фонда. Там будет апарт-отель, уже разработали дизайн проект, в котором современный стиль сочетаться с историческими элементами, так называемая эклектика", - рассказала коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Компания передумала идти путем создания сетевого отеля и ограничиваться бренд-буком международного оператора, добавила она.

Общая площадь гостиницы составляет более 7 тыс. кв. м, номерной фонд – 120 номеров. После завершения работ объект будет работать под новым названием. "Интергал-Буд" также планирует создать собственную сервисную службу, которая займется обслуживанием клиентов, арендовавших апартаменты.

Инфраструктура апарт-отеля будет включать рестораны с баром, лобби, коммерческие помещения для кафе или барбершопа на первом этаже, а также казино.

"Здание получится с высокой себестоимостью. Только восстановление каркаса, реконструкция исторических элементов, еще до чистовой отделки номерного фонда - это более $1 тыс./кв. м. Нужно было восстановить по эскизам историческую кровлю с черепицей, нестандартные оконные конструкции, элементы фасада с лепниной, мощение тротуара гранитом – это все работы высокой стоимости. Некоторые работы требовали узкопрофильных специалистов, которых всего несколько десятков на весь город. В целом с отделкой и готовностью к запуску стоимость обойдется в $2 тыс./кв. м", - отметила Лаевская.

По ее словам, ожидаемые сроки возврата инвестиций составят 15-18 лет.

"Мы для себя решили, что для нас это своеобразная визитная карточка. Гостиницы у нас еще не было, хотим попробовать еще и этот сегмент", - резюмировала коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2020 года на стадии строительства находилось более 1 млн кв. м в разных проектах жилья.

 

Полная версия второй части интервью с Анной Лаевской будет доступна на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #отель #интергал_буд #санкт_петербург
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