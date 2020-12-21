НБУ продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" э/э

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" электроэнергии и разрешил банкам не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года, в то время как ранее крайним сроком было 28 февраля.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка в понедельник, соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №160 от 21 декабря "Об утверждении Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Постановление обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 22 декабря 2020 года.