Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

Кабинет министров принял решение о выделении Минюсту 103 млн грн из фонда по борьбе с COVID-19 из-за проигрыша Украиной в 2018 году свыше $9 млн в международном инвестиционном арбитраже вкладчикам Кредитпромбанка.

"Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 000 тыс. грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений иностранных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018г по делу № АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина", - говорится в постановлении Кабмина №1284 от 21 декабря.

Согласно документу, Министерству юстиции Украины поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных п.1 настоящего постановления, с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Как сообщалось, в июле 2018 года Международный центр по урегулированию инвестспоров присудил компаниям City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC, подавшим иск против Украины в 2014 году, выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек. Спор был связан с потерей депозитов в Кредитопромбанке, выведенном с рынка решением Нацбанка: по мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение, а также добиться независимого рассмотрения дела в украинских судах.

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