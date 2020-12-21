Экономика

18:11 21.12.2020

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

2 мин читать
Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

Кабинет министров принял решение о выделении Минюсту 103 млн грн из фонда по борьбе с COVID-19 из-за проигрыша Украиной в 2018 году свыше $9 млн в международном инвестиционном арбитраже вкладчикам Кредитпромбанка.

"Выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 000 тыс. грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для частичного восстановления расходов потребления по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений иностранных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018г по делу № АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина", - говорится в постановлении Кабмина №1284 от 21 декабря.

Согласно документу, Министерству юстиции Украины поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных п.1 настоящего постановления, с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внесение после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Как сообщалось, в июле 2018 года Международный центр по урегулированию инвестспоров присудил компаниям City-State N.V., Praktyka Asset Management Company LLC, Crystal-Invest LLC и Prodiz LLC, подавшим иск против Украины в 2014 году, выплату $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также процентов за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек. Спор был связан с потерей депозитов в Кредитопромбанке, выведенном с рынка решением Нацбанка: по мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение, а также добиться независимого рассмотрения дела в украинских судах.

.

Теги: #коронавирус #фонд #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 21.12.2020
Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

19:22 21.12.2020
Частные лаборатории отмечают уменьшение обращений на проведение тестов на COVID-19

Частные лаборатории отмечают уменьшение обращений на проведение тестов на COVID-19

19:18 21.12.2020
Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

19:03 21.12.2020
Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

18:22 21.12.2020
В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

17:56 21.12.2020
Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

16:00 21.12.2020
Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

14:54 21.12.2020
В Чехии выясняют, может ли обнаруженный в Праге штамм COVID-19 иметь отношение к "британской" разновидности

В Чехии выясняют, может ли обнаруженный в Праге штамм COVID-19 иметь отношение к "британской" разновидности

13:04 21.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 673 новых случая COVID-19, в том числе у 21 медика – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 673 новых случая COVID-19, в том числе у 21 медика – Кличко

12:41 21.12.2020
Институт молекулярной биологии и генетики заявил о разработке комбинированного ПЦР-теста на Sars-Cov-2 и двух штаммов вируса гриппа

Институт молекулярной биологии и генетики заявил о разработке комбинированного ПЦР-теста на Sars-Cov-2 и двух штаммов вируса гриппа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" э/э

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

Офисной недвижимости понадобится минимум год для полного восстановления - НБУ

Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики – НБУ

Большинство предпринимателей получит госпомощь в связи с усилением карантина до конца года - селекторное совещание у президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА