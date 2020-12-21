НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Национальный банк Украины видит риск невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год, в том числе в части перечисления прибыли центробанком, указано в отчете о финансовой стабильности за декабрь 2020 года.

"Бюджет 2021 года, несмотря на доработки, построен на оптимистических допущениях. Из-за этого есть риск недополучения доходов, в том числе в части перечисления прибыли НБУ, что может потребовать корректировки", - указал центробанк в отчете, обнародованном в понедельник.

Ранее в НБУ уже указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет-2021 в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.

При этом запланированный дефицит госбюджета в следующем году является значительным как в абсолютных показателях - 246,6 млрд грн, так и в относительных - около 5,5% ВВП, указал НБУ в отчете.

"Способность правительства его профинансировать напрямую будет зависеть от доступа к займам на внешних рынках и займам от международных финансовых организаций", - подчеркнул центробанк.

При этом чистый объем кредитов должен составить 233,4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ. Такой объем заимствований на внутреннем рынке маловероятен без возвращения в этот рынок иностранных портфельных инвесторов, указал регулятор.

"НБУ не единожды подчеркивал, что не планирует прибегать к непрямому финансированию дефицита госбюджета через увеличение портфеля правительственных ценных бумаг", - отмечается в отчете.

Согласно документу, НБУ считает высокими и риски роста гарантированного госдолга. Согласно утвержденному закону о госбюджете, "потолок" предоставления госгарантий установлен на уровне 88,7 млрд грн, что втрое превышает установленный Бюджетным кодексом лимит. Это может повлечь существенные расходы по этим обязательствам в последующие годы.