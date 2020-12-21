Большинство предпринимателей получит госпомощь в связи с усилением карантина до конца года - селекторное совещание у президента

Почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи будущим усилением карантинных мер, будет удовлетворено до конца текущей недели, сообщили на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщается на сайте главы государства, это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дия".

"У нас 710 000 ФЛП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу. Глава правительства сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 000 заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от ФЛП и субъектов хозяйствования.

Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим "локдауном", запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что большинство выплат будут стараться провести до Нового года.