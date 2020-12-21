Экономика

13:50 21.12.2020

НБУ намерен поднять вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г

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НБУ намерен поднять вес риска потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021г

Национальный банк Украины намерен поднять вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года, свидетельствует отчет о финансовой стабильности за декабрь 2020 года.

"Учитывая существующие риски сегмента, НБУ сохраняет намерения ввести повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов. Повышение весов риска произойдет поэтапно: до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 2022 года", - говорится в отчете, обнародованном центробанком в понедельник.

Указывается, что такие изменения призваны увеличить устойчивость кредиторов к потенциальным кризисным явлениям, в частности стимулировать должный учет как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.

Согласно проведенному НБУ анализу, запланированное повышение веса потребкредитов не приведет к нарушению требований к капиталу банков, поскольку финучреждения имеют достаточный запас прочности.

Теги: #нбу #потребители #кредиты
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