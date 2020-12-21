Экономика

12:37 21.12.2020

ОККО планирует в 2021г начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах, инвестиции составят $500 млн

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ОККО планирует в 2021г начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах, инвестиции составят $500 млн

Холдинг ОККО Group планирует в 2021 году начать строительство горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной громады (Львовская обл.).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замначальника управления туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский, сумма инвестиций составит $500 млн.

"Это очень длительный проект, который будет продолжаться около четырех лет. Он стартует в 2021 году. Сейчас все вопросы с землей решены, следующий шаг – разработка проекта, проектно-сметной документации и начало строительных работ",- сказал он.

По словам Лозинского, курорт будет построен в 15 км от Славского в селах Верхняя Рожанка и Волосянка.

"Австрийские эксперты приезжали изучать склоны, высоту гор, инфраструктуру и эти населенные пункты попали в стратегию",- отметил он.

"ОККО все свои акции зарегистрировало в Славском и, соответственно, налог, который выплачивает компания, остается здесь, в громаде. Эти средства реинвестируют в развитие горнолыжной инфраструктуры, в бренд Славского, в ремонт дорог и развитие громады", - добавил Лозинский.

По его словам, курорт в техническом плане будет опережать Буковель на восемь-девять лет. Комплекс будет включать более 60 км трас. Реализация проекта будет проходить в три очереди.

OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", занимающаяся проектированием, строительством и реализацией жилищных проектов. В портфеле компании ЖК "Пасичный", ЖК Villa Magnolia и монолитно-каркасный многоэтажный дом по ул. Зубривской во Львове, элитный ЖК в Ужгороде и жилой кирпичный дом в Мукачево. Общая площадь проектов компании составляет более 120 тыс. кв.м.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга являются Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.

Теги: #недвижимость #карпаты #курорт #окко
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