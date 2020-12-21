Экономика

12:26 21.12.2020

Дорожники успешно установили пролетное строение моста через Чертомлык на автодороге Н-23

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Дорожники успешно установили пролетное строение моста через Чертомлык на автодороге Н-23

Дорожники успешно завершили установку 159 метрового пролетного сооружения длиной моста через реку Чертомлык в селе Алексеевка Никопольского района на автодороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

Как отмечается в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины в понедельник, работы продолжались несколько суток днем и ночью со скоростью 1-3 м/час. Подрядчиком на объекте выступает турецкая ООО "Онур Конструкцион".

"Сейчас опускают пролетное строение на вновь построенные опорные части моста. Параллельно обустраивают подходы к искусственному сооружению. На всем объекте работает 120 человек", - отмечают в "Укравтодоре".

Мост через Чертомлык является составной частью дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье (км 206 + 925)

Характеристики нового моста: полная длина - 161,4 м, схема моста - 45 + 69 + 45 м, количество и ширина полос движения - 2×3,75 м, ширина полосы безопасности – 1 м.

Согласно графику работ, проезд по мосту откроют 30 декабря 2020 года.

Теги: #укравтодор #мост
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