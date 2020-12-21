Экономика

11:50 21.12.2020

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко претендует за пост замглавы Минэнерго – декларация

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Экс-директор "Нафтогаза" Витренко претендует за пост замглавы Минэнерго – декларация

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром.

Ранее 18 декабря два информированных источника подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Помимо того Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор "Нафтогаза" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.

Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты".

Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Теги: #нафтогаз #декларация #витренко #минэнерго
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