Экономика

11:17 21.12.2020

Бизнес ухудшил оценку состояния налогообложения в Украине - опрос ЕБА

2 мин читать
Бизнес ухудшил оценку состояния налогообложения в Украине - опрос ЕБА

Опрос 91 налогового эксперта компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в рамках исследования "Налоговый индекс" за второй-третий квартал 2020 года показал ухудшение оценки ситуации с налогообложением - 2,9 балла при максимальных 5-ти по сравнению с 2,95 балла в предыдущей волне опроса, которая охватывает четвертый квартал 2019-го - первый квартал 2020-го.

"Результаты Налогового индекса демонстрируют неутешительную стабильность настроений налоговых экспертов второй год подряд. К тому же на протяжении всей истории исследования с 2011 года индекс ни разу не пересек отметку в 3 балла", - указала ассоциация в понедельник в релизе по итога опроса, проведенного совместно с "EY в Украине".

Среди составляющих налогового индекса наихудшую оценку получило качество налогового законодательства - 2,74 балла, а самой лучшей была ситуация с фискальным давлением - 3,13 баллов из 5-ти возможных.

Общая же оценка индекса остается в негативной плоскости, добавила ЕБА.

Опрос показал увеличение количества респондентов, которые ощутили давление - 32% по сравнению с 24% в предыдущей волне исследования. В то же время 23% опрошенных указали, что фискальное давление почти отсутствовало, а 18% не заметили никаких его проявлений, однако в предыдущей волне опроса таких было 49% и 11% соответственно, свидетельствуют данные ЕБА.

Говоря о методах фискального давления, бизнес назвал необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и информационные запросы, "предложения" уплаты налогов авансом, несвоевременная подача отчетности через технические сбои работы сервера налоговой (что является причиной штрафов), а также начисление спорных штрафов и обременительные проверки.

"Хотя большинство респондентов, частности 52%, указало на удовлетворительный уровень услуг, однако количество удовлетворенных работой налоговиков уменьшилась до 24% (32% в предыдущем периоде). Также возросло количество недовольных - до 24% (17% в начале года)", - указала бизнес-ассоциация.

По словам замдиректора ЕБА Светланы Михайловской, учитывая радикальные изменения в налоговом законодательстве в этом году, жалобы экспертов на непонятность новых правил и отсутствие разъяснений не удивляют.

При этом 60% удовлетворительно оценили процесс подготовки отчетности, тогда как 30% назвали его обременительным и 12% - легким.

Исследование "Налоговый индекс" ЕБА проводит с 2011 года, оценивая при этом качество налогового законодательства, администрирование налогов, фискальное давление и качество налогового обслуживания.

Теги: #налоги #еба #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 20.12.2020
Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

Зеленский не готов сотрудничать с некоторыми представителями крупного бизнеса в ущерб интересам Украины

23:24 18.12.2020
Компромиссный с протестующими ФЛП законопроект наработан - глава налоговой

Компромиссный с протестующими ФЛП законопроект наработан - глава налоговой

18:33 18.12.2020
Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

05:34 18.12.2020
Благодаря улучшению трех параметров Украина сможет осуществить прорыв в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

Благодаря улучшению трех параметров Украина сможет осуществить прорыв в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

17:50 17.12.2020
Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

01:31 17.12.2020
ГФС разоблачила межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов

ГФС разоблачила межрегиональную схему уклонения от уплаты налогов

11:24 16.12.2020
ЕБА сообщает о сложностях получения оплаченных акцизных марок из-за ограничений налоговой

ЕБА сообщает о сложностях получения оплаченных акцизных марок из-за ограничений налоговой

09:28 16.12.2020
ГФС разоблачила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты налогов

ГФС разоблачила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты налогов

10:35 14.12.2020
Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

14:24 11.12.2020
Киевстар - плательщик налогов №1 в отрасли связи

Киевстар - плательщик налогов №1 в отрасли связи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко претендует за пост замглавы Минэнерго – декларация

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорожники успешно установили пролетное строение моста через Чертомлык на автодороге Н-23

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко претендует за пост замглавы Минэнерго – декларация

Развитию в Украине технологий индустриального жилья препятствуют отсутствие производства и предвзятое отношение покупателей – мнение

Цены на нефть падают на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - $50,68 за баррель

Mercedes-Benz закроет завод легковых автомобилей в Бразилии

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

"Метинвест" получит кредит EUR62 млн от ЧБТР для закупки техники ГОКами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА