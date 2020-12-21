Бизнес ухудшил оценку состояния налогообложения в Украине - опрос ЕБА

Опрос 91 налогового эксперта компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в рамках исследования "Налоговый индекс" за второй-третий квартал 2020 года показал ухудшение оценки ситуации с налогообложением - 2,9 балла при максимальных 5-ти по сравнению с 2,95 балла в предыдущей волне опроса, которая охватывает четвертый квартал 2019-го - первый квартал 2020-го.

"Результаты Налогового индекса демонстрируют неутешительную стабильность настроений налоговых экспертов второй год подряд. К тому же на протяжении всей истории исследования с 2011 года индекс ни разу не пересек отметку в 3 балла", - указала ассоциация в понедельник в релизе по итога опроса, проведенного совместно с "EY в Украине".

Среди составляющих налогового индекса наихудшую оценку получило качество налогового законодательства - 2,74 балла, а самой лучшей была ситуация с фискальным давлением - 3,13 баллов из 5-ти возможных.

Общая же оценка индекса остается в негативной плоскости, добавила ЕБА.

Опрос показал увеличение количества респондентов, которые ощутили давление - 32% по сравнению с 24% в предыдущей волне исследования. В то же время 23% опрошенных указали, что фискальное давление почти отсутствовало, а 18% не заметили никаких его проявлений, однако в предыдущей волне опроса таких было 49% и 11% соответственно, свидетельствуют данные ЕБА.

Говоря о методах фискального давления, бизнес назвал необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и информационные запросы, "предложения" уплаты налогов авансом, несвоевременная подача отчетности через технические сбои работы сервера налоговой (что является причиной штрафов), а также начисление спорных штрафов и обременительные проверки.

"Хотя большинство респондентов, частности 52%, указало на удовлетворительный уровень услуг, однако количество удовлетворенных работой налоговиков уменьшилась до 24% (32% в предыдущем периоде). Также возросло количество недовольных - до 24% (17% в начале года)", - указала бизнес-ассоциация.

По словам замдиректора ЕБА Светланы Михайловской, учитывая радикальные изменения в налоговом законодательстве в этом году, жалобы экспертов на непонятность новых правил и отсутствие разъяснений не удивляют.

При этом 60% удовлетворительно оценили процесс подготовки отчетности, тогда как 30% назвали его обременительным и 12% - легким.

Исследование "Налоговый индекс" ЕБА проводит с 2011 года, оценивая при этом качество налогового законодательства, администрирование налогов, фискальное давление и качество налогового обслуживания.