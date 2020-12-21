Цены на нефть падают на новостях о новом штамме коронавируса, Brent - $50,68 за баррель

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 КСК в понедельник составляет $50,68 за баррель, что на $1,58 (3,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,5%) - до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,65 за баррель, что на $1,45 (2,95%) ниже уровня предыдущих торгов. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,74 (1,5%) - до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

Цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

В минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа Inc. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc. и немецкого партнера BioNTech SE. Компании United Parcel Service и FedEx Corp., по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna потребителям.

"На нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

"Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.