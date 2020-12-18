Экономика

18:33 18.12.2020

Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

2 мин читать
Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

Защита прав и интересов украинского бизнеса за рубежом должна стать ежедневным направлением работы дипломатических учреждений, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинский бизнес, который завоевал место на рынках государств мира, также нуждается в поддержке. Это должно стать ежедневным направлением работы дипломатических служб. Призываю вас быть активными и настойчивыми в защите нашего бизнеса", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Премьер подчеркнул, что роль каждого украинского дипломата в продвижении экономических интересов Украины в мире сверхважна, так как в условиях пандемии любой бизнес нуждается в поддержке и помощи.

Глава правительства также отметил, что не менее важным направлением работы дипломатических служб является привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

По его словам, правительство утвердило приоритетные инвестиционные проекты в ряде отраслей, таких как энергетика, транспорт, перерабатывающая промышленность.

"Такие проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности, на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Для инвесторов нужно создать благоприятные условия, чтобы они уверенно шли в Украину. И первый шаг они делают именно через дипломатические службы", - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что ведется работа над "Национальной экономической стратегией 2030", которая содержит векторы развития Украины, среди которых также IT и R&D.

"Сфера разработок, инноваций и технологий в Украине имеет значительный потенциал. У нас есть достаточно молодых ученых, которым необходимо предоставить достойные проекты и вызовы. Ученые должны иметь возможности для реализации своего потенциала. Мы, как государство, готовы подставить плечо и оказать такие возможности. Но также необходимо партнерский опыт и содействие дипломатов за рубежом", - сказал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #защита #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:34 18.12.2020
Благодаря улучшению трех параметров Украина сможет осуществить прорыв в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

Благодаря улучшению трех параметров Украина сможет осуществить прорыв в рейтинге Doing Business – Шмыгаль

21:33 17.12.2020
Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

20:55 17.12.2020
Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

Шмыгаль: Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть вакцинированы

20:51 17.12.2020
Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

20:21 17.12.2020
На сегодня Украина находится на "плато" по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

На сегодня Украина находится на "плато" по заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

17:50 17.12.2020
Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

15:05 16.12.2020
Расходы на медицину будут рекордными в 2021 году – Шмыгаль

Расходы на медицину будут рекордными в 2021 году – Шмыгаль

14:42 16.12.2020
Аграрное министерство в Украине будет восстановлено в начале 2021 года - премьер

Аграрное министерство в Украине будет восстановлено в начале 2021 года - премьер

19:06 15.12.2020
Госбюджет-2021 является сбалансированным и реалистичным - Шмыгаль

Госбюджет-2021 является сбалансированным и реалистичным - Шмыгаль

10:35 14.12.2020
Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

Портал "Дия" начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тыс. грн помощи на период усиленного карантина в январе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Mercedes-Benz закроет завод легковых автомобилей в Бразилии

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

"Метинвест" получит кредит EUR62 млн от ЧБТР для закупки техники ГОКами

Нацбанк на этой неделе приобрел $300 млн

"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Сырецкие Сады"

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА