АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело о возможных нарушениях регулятора НКРЭКУ при установлении в 2016-2017 гг. прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию (так называемая формула "Роттердам+"), сообщила пресс-служба комитета.

В АМКУ отметили, что собранные по делу доказательства не подтверждают получения какими-либо субъектами хозяйствования преимуществ при расчете НКРЭКУ прогнозной ОРЦ в нарушении алгоритма, утвержденного самим же порядком регулятора.

Комитет констатировал, что в период действия "Роттердам+" не произошло существенного изменения долей участников рынка, а материалами дела не установлены факт и размеры убытков конкурирующей с ТЭС генерации, которые могли возникнуть из-за новой формулы расчета прогнозной ОРЦ.

В то же время АМКУ отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушений законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности, экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников компании "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

В августе 2020 года в САП заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п.3 ч.4 ст.219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.