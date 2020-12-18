Экономика

18:32 18.12.2020

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

2 мин читать
АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело о возможных нарушениях регулятора НКРЭКУ при установлении в 2016-2017 гг. прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию (так называемая формула "Роттердам+"), сообщила пресс-служба комитета.

В АМКУ отметили, что собранные по делу доказательства не подтверждают получения какими-либо субъектами хозяйствования преимуществ при расчете НКРЭКУ прогнозной ОРЦ в нарушении алгоритма, утвержденного самим же порядком регулятора.

Комитет констатировал, что в период действия "Роттердам+" не произошло существенного изменения долей участников рынка, а материалами дела не установлены факт и размеры убытков конкурирующей с ТЭС генерации, которые могли возникнуть из-за новой формулы расчета прогнозной ОРЦ.

В то же время АМКУ отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушений законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности, экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников компании "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

В августе 2020 года в САП заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п.3 ч.4 ст.219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Теги: #роттердам #дело #закрытие #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 18.12.2020
АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

10:21 18.12.2020
Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе назначено на 15 сентября 2021 - Минюст

18:54 17.12.2020
ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

10:28 16.12.2020
Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

Детективы НАБУ рассказали профильному комитету Рады о проблематике расследования "дела Роттердам+"

17:38 15.12.2020
АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

16:30 15.12.2020
Черновол заявила, что дело по обвинению ее в убийстве во время поджога офиса ПР в 2014 будет рассматривать Печерский суд Киева

Черновол заявила, что дело по обвинению ее в убийстве во время поджога офиса ПР в 2014 будет рассматривать Печерский суд Киева

15:23 15.12.2020
Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве и пересадка меджу ними закрыты

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве и пересадка меджу ними закрыты

11:36 15.12.2020
Суд постановил передать в ГБР дело, в котором фигурирует Татаров – Сытник

Суд постановил передать в ГБР дело, в котором фигурирует Татаров – Сытник

15:49 14.12.2020
АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

10:16 14.12.2020
"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

ПОСЛЕДНЕЕ

Mercedes-Benz закроет завод легковых автомобилей в Бразилии

Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033

Шмыгаль призвал дипломатов активно и настойчиво защищать украинский бизнес за рубежом

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

"Метинвест" получит кредит EUR62 млн от ЧБТР для закупки техники ГОКами

Нацбанк на этой неделе приобрел $300 млн

"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Сырецкие Сады"

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

Новосозданное "РесурсПромЗахид" купило Вишняковский спиртзавод за рекордные 234 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА