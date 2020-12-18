АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафует ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" на 10,191 млн грн за копирование упаковки препарата "Цитрамон" производства фармкомпании "Дарница".

Соответствующее решение комитет принял на заседании в пятницу.

Согласно сообщению АМКУ, фармкомпания "Здоровье" использовала для своего лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье" упаковку, оформление которой было очень похожим на то, которое использует его конкурент - ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" для лекарственного средства "Цитрамон-Дарница".

"В комитет обратилась фармкомпания "Дарница", которая обратила внимание на наличие в аптечных сетях хорошо известного рядовым потребителям лекарственного средства под названием "Цитрамон", упаковка которого оформлена в схожем с их продуктом стиле", - сообщает АМКУ

Проанализировав имеющиеся материалами дела, АМКУ пришел к выводу о возможности смешивания двух упаковок "Цитрамон" и наличии нарушения в действиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

"Вопрос сходства отдельного элемента упаковки (знак "Цитрамон") ответчика со знаком для товаров и услуг "Цитрамон" заявителя был предметом рассмотрения судебного дела. Судами также было установлено смешивание по приведенным элементам, которое коррелирует с подходом Комитета при рассмотрении дела о нарушении ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" закона "О защите от недобросовестной конкуренции", - подчеркнули в АМКУ.