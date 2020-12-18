Экономика

18:01 18.12.2020

АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

1 мин читать
АМКУ оштрафует фармкомпанию "Здоровье" на 10 млн грн за копирование упаковки "Цитрамона" от "Дарницы"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафует ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" на 10,191 млн грн за копирование упаковки препарата "Цитрамон" производства фармкомпании "Дарница".

Соответствующее решение комитет принял на заседании в пятницу.

Согласно сообщению АМКУ, фармкомпания "Здоровье" использовала для своего лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье" упаковку, оформление которой было очень похожим на то, которое использует его конкурент - ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" для лекарственного средства "Цитрамон-Дарница".

"В комитет обратилась фармкомпания "Дарница", которая обратила внимание на наличие в аптечных сетях хорошо известного рядовым потребителям лекарственного средства под названием "Цитрамон", упаковка которого оформлена в схожем с их продуктом стиле", - сообщает АМКУ

Проанализировав имеющиеся материалами дела, АМКУ пришел к выводу о возможности смешивания двух упаковок "Цитрамон" и наличии нарушения в действиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

"Вопрос сходства отдельного элемента упаковки (знак "Цитрамон") ответчика со знаком для товаров и услуг "Цитрамон" заявителя был предметом рассмотрения судебного дела. Судами также было установлено смешивание по приведенным элементам, которое коррелирует с подходом Комитета при рассмотрении дела о нарушении ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" закона "О защите от недобросовестной конкуренции", - подчеркнули в АМКУ.

Теги: #здоровье #цитрамон #дарница #штраф #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 18.12.2020
АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

17:38 15.12.2020
АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением, компания считает решение предвзятым

15:49 14.12.2020
АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

АМКУ оштрафовал "Зеонбуд" на 25,7 млн грн за необоснованность тарифов на трансляцию в формате Т2

10:16 14.12.2020
"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

15:31 11.12.2020
Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Суд отменил решение АМКУ о штрафе lifecell на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

14:42 11.12.2020
Состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе - горсовет

Состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе - горсовет

09:19 11.12.2020
АМКУ планирует открыть дело относительно платы за лоцманскую проводку

АМКУ планирует открыть дело относительно платы за лоцманскую проводку

20:02 10.12.2020
АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

АМКУ разрешил входящей в СКМ кипрской Vesco покупку Часовоярского огнеупорного комбината

19:11 10.12.2020
BRDO обратился в АМКУ на предмет возможных антиконкурентных действий облгазов

BRDO обратился в АМКУ на предмет возможных антиконкурентных действий облгазов

16:45 10.12.2020
АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

АМКУ разрешил группе Nemiroff купить Немировский спиртзавод "Укрспирта"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ закрыл дело по "Роттердам+" без установления нарушений

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

"Метинвест" получит кредит EUR62 млн от ЧБТР для закупки техники ГОКами

Нацбанк на этой неделе приобрел $300 млн

"Интергал-Буд" ввела в эксплуатацию два дома столичного ЖК "Сырецкие Сады"

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

Криклий подписал соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова

Новосозданное "РесурсПромЗахид" купило Вишняковский спиртзавод за рекордные 234 млн грн

"Нафтогаз" стал собственником "Надра Юзовская" – глава Госгеонедр

"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

"УЗ" назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы - Одесса и Киев - Рахов на праздники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА