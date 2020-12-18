Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,99 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу ослабился до 27,9925 грн/$1 с 27,8300 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,980-28,005 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу незначительно укрепился до 27,80 грн/$1 с 27,81 грн/$1 в четверг.

Регулятор ослабил курс нацвалюты на 21 декабря – до 27,8280 грн/$1 с 27,8184 грн/$1 накануне.