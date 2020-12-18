Экономика

17:20 18.12.2020

Нацбанк на этой неделе приобрел $300 млн

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Нацбанк на этой неделе приобрел $300 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 14 по 18 декабря приобрел межбанковском валютном рынке $299,6 млн в рамках интервенций по единому курсу, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора в пятницу.

Согласно им, в целом с начала 2020 года Нацбанк купил в резервы $4,93 млрд, продал – $3,80 млрд.

Уточняется, что в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, июле – $368,70 млн, сентябре – $197,5 млн, октябре – $208,3 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, мае – $660,6 млн, июне – $1,155 млрд, августе – $460,5 млн, а в ноябре – $29 млн.

Теги: #нбу #валюта
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