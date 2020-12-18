Экономика

16:39 18.12.2020

ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

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ЕБРР и ЕИБ выступили с совместным заявлением о важности борьбы с коррупцией в Украине

Борьба с коррупцией в Украине имеет решающее значение как для достижения общественного доверия к государственным институтам, так и для достижения более сильного, устойчивого и инклюзивного экономического роста, подчеркивается в совместном заявлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестбанка (ЕИБ) в пятницу

"Борьба с коррупцией является центральным элементом работы международных организаций в Украине, сочетающей участие в политике на высоком уровне и целевую техническую помощь с продвижением высочайших стандартов деловой этики и добросовестности как среди клиентов государственного, так и частного сектора", – отмечается в документе.

ЕБРР и ЕИБ, приняв во внимание продолжение значительных антикоррупционных реформ в Украине, решили и дальше укреплять свою координацию и сотрудничество в поддержку этих действий.

"Международные организации признают, что искоренение коррупции на государственных предприятиях и агентствах Украины и содействие эффективному и прозрачному управлению в этих организациях является вопросом огромной важности и безотлагательности. Эти цели могут быть достигнуты только в тесном партнерстве с властями Украины", – указано в заявлении.

С этой целью оба банка подчеркнули важность и амбициозность Меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре 2020 года между Кабинетом министров Украины и ЕБРР, в соответствии с которым правительство Украины обязалось укрепить корпоративное управление в госсекторе (в соответствии с рекомендациями ОЭСР) и внедрить надежный антикоррупционный контроль и контроль закупок в госучреждениях.

"Успех реформ в "Укравтодоре", где ЕИБ и ЕБРР сотрудничают в целях совершенствования практики борьбы с коррупцией и надлежащего управления, станет лакмусовой бумажкой для более широкой программы с участием большего числа государственных предприятий и агентств", – указывается в заявлении.

Международные организации выразили надежду на сотрудничество с правительством Украины, "Укравтодором" и другими госструктурами для достижения этих существенных и необходимых реформ.

Как сообщалось, ЕБРР и ЕИБ выделили Украине кредиты по EUR450 млн на развитие проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети".

Средства будут направлены на капитальный ремонт пяти участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова

"В рамках этого проекта украинская сторона берет на себя обязательства по совершенствованию системы закупок "Укравтодора" и усилению имеющихся в "Укравтодоре" механизмов внутреннего контроля, политики и процедур предотвращения взяточничества и коррупции. Эти меры будут реализовываться в качестве пилотной программы согласно подписанному в октябре 2020 года между правительством Украины и ЕБРР Меморандуму о взаимопонимании, целью которого является укрепление корпоративного управления в государственном секторе и внедрение эффективных механизмов предупреждения коррупции и борьбы закупок на государственных предприятиях.

 

Теги: #ебрр #коррупция #еиб #украина
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