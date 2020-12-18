Экономика

15:49 18.12.2020

Новосозданное "РесурсПромЗахид" купило Вишняковский спиртзавод за рекордные 234 млн грн

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Новосозданное "РесурсПромЗахид" купило Вишняковский спиртзавод за рекордные 234 млн грн

ООО "РесурсПромЗахид" (Киев), зарегистрированное в августе этого года с капиталом 0,7 млн грн, приобрело на онлайн-аукционе Вишняковский спиртзавод (Хорольский р-н, Полтавская обл.) ГП "Укрспирт" за 234 млн 13 грн, что стало рекордно высокой ценой их всех 15 аукционов по продаже подобных объектов.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали восемь компании, стартовая цена спиртзавода составляла 22,429 млн грн.

Основным конкурентом выступило Фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс", предложившее 234 млн грн, а также ООО "Интер вей капитал" – 140 млн грн.

Победитель должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

"15 аукционов, 52 участника и более 1 млрд грн. Демонополизация спиртовой отрасли в действии! До конца этого года планируется провести еще шесть аукционов", – прокомментировала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

Объект расположен на 8,9 га в с.Вишняки (Хорольский р-н Полтавская обл.) и самом Хороле. Суточная мощность производства – 1,4 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1776, модернизации – 2015. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "РесурсПромЗахида" является Сергей Полищук из Кагарлыка.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" – Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября.

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Теги: #продажа #спиртзавод
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