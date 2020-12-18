Экономика

13:21 18.12.2020

"Укртранснафта" заработает на операции по продаже купленной весной на спаде цен нефти $13 млн – глава компании

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"Укртранснафта" заработает на операции по продаже купленной весной на спаде цен нефти $13 млн – глава компании

АО "Укртраснафта" заработает $13 млн на операции по купленной на спаде цен весной азербайджанской нефти и ее последующей продаже, сообщил генеральный директор компании и глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко.

"Мы сделали управленческий анализ эффективности. Заработаем порядка $13 млн, после вычета налогов – немногим больше $10 млн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, оплата в полной мере уже произведена BNK (UK) Limited ("дочка" "Белорусская нефтяная компания"), АО "Укргазвыдобування" и на 70% Trafigura Pte Ltd.

"Trafigura еще не все оплатила, потому что нефть находится на территории Украины. Они оплатили 70% стоимости, плюс платят сегодня за хранение нефти", - отметил Гавриленко.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в начале ноября подтвердила заключение договоров на продажу купленных в апреле 180 тыс. тонн нефти у азербайджанской SOCAR Trading, которая была принята на МНТ "Южный". BNK продано 80 тыс. тонн, Trafigura – 90 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" – 10 тыс. тонн.

Гендиректор "Укртранснафты" в сентябре отмечал, что компания купила нефть на спаде цен по $29/баррель.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт нефти и нефтяного сырья Украиной в январе-ноябре 2020 года в Беларусь составил 80 тыс. тонн на сумму $24,351 млн. Таким образом, "Укртранснафта" продала нефть BNK по цене около $41,5/баррель.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.


Полный текст интервью с Николаем Гавриленко будет обнародован на главной странице веб-сайте информагентства "Интерфакс-Украина"

 

Теги: #операция #укртранснафта
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