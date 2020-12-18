Экономика

13:00 18.12.2020

"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

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"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

Украина в 2020 году увеличит транзит нефти в страны Европы и Беларусь трубопроводным транспортом на 1,5% (на 0,2 млн тонн) по сравнению с 2019 годом – до 13,3 млн тонн, сообщил глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" и генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

"Будет примерно 13,3 млн тонн. Потому что у нас будет свыше 800 тыс. тонн транзита на Беларусь. Если брать в части транзита в Европу, то показатель будет меньше, а если в целом, то благодаря транзиту в Беларусь будет больше", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Гавриленко уточнил, что дополнительно к 800 тыс. тонн транзита на Беларусь "Укртраснафта" прокачала по направлению Южный-Броды-Мозырь еще 80 тыс. тонн в экспортном режиме в результате продажи БНК приобретенных компанией весной на спаде цен объемов азербайджанской нефти.

"В декабре был еще один танкер для Беларуси, с ним по году будет (всего транспортировки - ИФ) 880 тыс. тонн. Это включая эти (экспортные 80 тыс. тонн - ИФ) объемы. Но они в другом режиме шли – по экспорту", - отметил он.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-ноябре 2020 года увеличился на 1,1% (на 130,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 12 млн 97,5 тыс. тонн. В т.ч. по маршруту Южный-Броды-Мозырь транзит составил 714,4 тыс. тонн.

Кроме того, транспортировка нефти в экспортном режиме по маршруту Южный-Броды-Мозырь составила 79,9 тыс. тонн.

SOCAR Trading начала поставки нефти "Белнефтехиму" в марте 2020 года. По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.


Полный текст интервью с Николаем Гавриленко будет обнародован на главной странице веб-сайте информагентства "Интерфакс-Украина"

 

Теги: #транзит #укртранснафта #нефть
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