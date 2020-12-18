Экономика

11:31 18.12.2020

"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

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"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует 28 декабря 2020 года открыть движение транспорта по мосту через реку Прут в селе Маршинцы Черновицкой области.

"На переправе через реку Прут в селе Маршинцы Новоселицкого района работы выходят на финишную прямую - все десять пролетов забетонированы, продолжается этап гидроизоляции покрытия. Далее - устройство асфальта. Параллельно с работами на проезжей части мостовики устанавливают боковые консоли, на которых будет держаться тротуар. Движение по новому мосту откроют 28 декабря", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе агентства.

Длина мостового перехода - 323,6 погонных метра, плюс комплекс берегоукрепительных сооружений. В строительстве использованы сейсмические опоры немецкого производителя MAURER, основные пролетные балки производства николаевского завода.

Стоимость проекта - более 377 млн грн.

Мост в Маршинцах соединит Герцаевский и Новоселицкий районы - 12 лет назад старую переправу смыло наводнение, и с тех пор люди вынуждены были дополнительно проезжать по 50 км через Черновцы.

В 2008 году были проведены частичные работы по строительству I и II очереди моста, с тех пор строительство не велось вплоть до 2020 года.

В 2020 году долгострой в Маршинцах вошел в перечень объектов "Большого строительства" и во время рабочей поездки в Черновицкую область президент Владимир Зеленский дал задание до конца года завершить строительство моста.

 

Теги: #укравтодор #мост #дорога
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