"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

НАЭК "Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman & Sterling о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от его имени в Российскую Федерацию, сообщила компания в пятницу.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в компании отметили, что основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного РФ полуострова Донузлавская ветряная электростанция.

В сообщении ГП говорится, что юрфирма, представляющая интересы "Энергоатома", имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против Российской Федерации.

Как сообщалось, американская Shearman & Sterling – одна из крупнейших в мире адвокатских контор и представляет, в частности, Литву в споре с "Газпромом".

Ранее с подобными исками к РФ в международный арбитраж среди украиснких госкомпаний обращались Ощадбанк, "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".

Дальше всего продвинулся Ощадбанк: 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в его пользу $1,3 млрд, и в настоящее время банк добивается исполнения этого решения.

Позитивное решение арбитраж принимал также и по искам коммерческих компаний к РФ из-за оккупации Крыма.