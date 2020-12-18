Экономика

11:59 18.12.2020

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

1 мин читать
"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

НАЭК "Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman & Sterling о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от его имени в Российскую Федерацию, сообщила компания в пятницу.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в компании отметили, что основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного РФ полуострова Донузлавская ветряная электростанция.

В сообщении ГП говорится, что юрфирма, представляющая интересы "Энергоатома", имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против Российской Федерации.

Как сообщалось, американская Shearman & Sterling – одна из крупнейших в мире адвокатских контор и представляет, в частности, Литву в споре с "Газпромом".

Ранее с подобными исками к РФ в международный арбитраж среди украиснких госкомпаний обращались Ощадбанк, "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".

Дальше всего продвинулся Ощадбанк: 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в его пользу $1,3 млрд, и в настоящее время банк добивается исполнения этого решения.

Позитивное решение арбитраж принимал также и по искам коммерческих компаний к РФ из-за оккупации Крыма.

Теги: #рф #суд #энергоатом #донузлавская_вэс
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 18.12.2020
Подавляющее большинство киберугроз в Украине поступает со стороны РФ – глава СБУ

Подавляющее большинство киберугроз в Украине поступает со стороны РФ – глава СБУ

20:03 17.12.2020
Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19

Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19

19:16 17.12.2020
Суд рассматривает возможность изменения меры пресечения Антоненко из-за ухудшения его самочувствия и подозрения на Covid-19

Суд рассматривает возможность изменения меры пресечения Антоненко из-за ухудшения его самочувствия и подозрения на Covid-19

18:20 17.12.2020
Всемирное антидопинговое агентство удовлетворено решением Спортивного арбитража, который признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA

Всемирное антидопинговое агентство удовлетворено решением Спортивного арбитража, который признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA

17:29 17.12.2020
Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

17:02 17.12.2020
Российским спортсменам запрещено выступать под флагом РФ на международных соревнованиях до декабря 2022г - CAS

Российским спортсменам запрещено выступать под флагом РФ на международных соревнованиях до декабря 2022г - CAS

14:19 17.12.2020
ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

13:54 17.12.2020
"Укрэнерго" выиграло кассацию в деле об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию в 2019г

"Укрэнерго" выиграло кассацию в деле об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию в 2019г

13:43 17.12.2020
Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ

Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ

22:57 16.12.2020
Суд продолжит избирать меру пресечения Януковичу по "делу Майдана" 22 декабря

Суд продолжит избирать меру пресечения Януковичу по "делу Майдана" 22 декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укртранснафта" в 2020 увеличит транзит нефти на 1,5% - глава компании

Украина и Беларусь продлили договор на транзит нефти на 2021 – глава "Укртранснафты"

Взаиморасчеты между государством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" должны завершиться 18 декабря – Гавриленко

"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

Ferrexpo за 9 мес.-2020 года увеличила выплату налогов и сборов до более чем 2,45 млрд грн

Великобритания поддерживает реформирование ОПК Украины

Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА