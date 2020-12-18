Ferrexpo за 9 мес.-2020 года увеличила выплату налогов и сборов до более чем 2,45 млрд грн

Предприятия горнорудной компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября 2020 года перечислили более 2,45 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что превысило выплаты за аналогичный период 2019 года.

Согласно релизу компании, в частности, Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) перечислил более 1,92 млрд грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM) – почти 0,51 млрд грн и Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – около 13,5 млн грн.

Ferrexpo уточнило, что в местный бюджет Полтавский ГОК уплатил 221,8 млн грн, в областной – 228,4 млн грн, в госбюджет –1206,2 млн грн, а единый соцвзнос (ЕСВ) составил 266,3 млн грн.

Еристовский ГОК перечислил в местный бюджет 57,8 млн грн, в областной – 73,0 млн грн, в государственный – 326,0 млн грн, направив еще 51,7 млн грн на уплату ЕСВ.

В разрезе налогов и сборов ПГОК за январь-сентябрь на налог на прибыль пришлось 955,3 млн грн, экологический налог – 88,7 млн грн, налог на землю – 42,7 млн грн, налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 232,5 млн грн, другие налоги и сборы – 51,7 млн грн. Плата за пользование недрами составила 285,5 млн грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог 26,5 млн грн, НДФЛ –46,7 млн грн, налог на прибыль – 94,7 млн грн, другие налоги и сборы – 94,5 млн грн. Плата за пользование недрами составила 194,5 млн грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Ferrexpo по итогам первого полугодия 2020 года получила $249,91 млн чистой прибыли, что на 7,6% ниже показателя первого полугодия 2019 года. Ее выручка за отчетный период снизилась на 1,4% – до $775,83 млн при росте производства и продаж окатышей соответственно на 5% и 22%.