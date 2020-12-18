Экономика

11:17 18.12.2020

Великобритания поддерживает реформирование ОПК Украины

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Великобритания поддерживает реформирование ОПК Украины

Великобритания поддерживает реформирование и модернизацию оборонной промышленности Украины, в том числе с помощью проекта, направленного на разработку новой модели корпоративного управления "Укроборонпрома", заявило посольство Великобритании в Украине по итогам встречи посла этой страны Мелинды Симмонс с гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрием Гусевым.

"Великобритания поддерживает реформирование и модернизацию оборонной промышленности Украины, в том числе с помощью проекта, направленного на разработку новой модели корпоративного управления "Укроборонпрома", - говорится в сообщении посольства по итогам встречи Симмонс с Гусевым в Facebook в пятницу.

Посол поздравила Гусева с недавним назначением и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.

В посольстве отметили, что во время встречи они обсудили подробности стратегии реформирования "Укроборонпрома" в современное, прозрачное и эффективное объединение, способное удовлетворить потребности обороны и безопасности Украины и делать больший вклад в экономику страны; важность реформ для привлечения иностранных инвестиций, создания совместных предприятий и передачи современных технологий оборонной промышленности Украины; помощь и экспертную поддержку, которую международные партнеры могут предоставить в реформе концерна.

Кроме того, разговор посла и гендиректора концерна "Укроборонпрома" коснулся новых перспектив сотрудничества в оборонной промышленности, которые открывает Соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством; важности учета экологических вопросов в ходе модернизации оборонных предприятий; содействия инклюзивности и гендерному равенству для более широкого привлечения талантов в коллектив концерна.

Теги: #великобритания #реформа #опк #украина
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