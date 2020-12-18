Экономика

10:41 18.12.2020

Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

1 мин читать
Спад сельхозпроизводства в Украине по итогам 11 мес. сократился до 12,4% - Госстат

Объем сельскохозяйственной продукции в Украине за 11 месяцев 2020 года сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по итогам 10 месяцев спад был больше – 14,2%, сообщил Госстат Украины.

Согласно его данным, в растениеводстве производство упало на 14,8% (за 10 мес. – на 16,9%), тогда как в животноводстве – на 2,5% (на 2,7%).

Госстат уточняет, что на агропредприятиях спад составил 15,3%, в том числе в растениеводстве – 17,9%, животноводстве – 0,6%, тогда как в хозяйствах населения – 6,7%, в том числе в растениеводстве – 7,6%, животноводстве – 4,4%.

Ведомство напомнило, что в минувшем году за 11 месяцев был зафиксирован рост сельхозпроизводства в Украине на 2,8%, а в целом по итогам минувшего года он составил 1,4%.

Госстат добавил, что в региональном разрезе в этом году за январь-ноябрь роста в агропроизводстве удалось добиться только в Сумской - на 3,6% и Ивано-Франковской областях – на 1,8%, тогда как наибольший спад зафиксирован в Одесской – 38,5% и Кировоградской – 12,1%.

Теги: #сельхозпроизводство #спад #госстат
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 15.12.2020
ЧБТР прогнозирует спад экономики в 2020г. в Черноморском регионе свыше 5% ВВП

ЧБТР прогнозирует спад экономики в 2020г. в Черноморском регионе свыше 5% ВВП

10:54 08.12.2020
Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6% - министр экономики

17:26 24.11.2020
Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

17:29 23.11.2020
Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в октябре-2020 ускорилось до 5%, но с эффектом календарных дней спад замедлился до 3,9% – Госстат

14:27 20.11.2020
Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

Число умерших в Украине в сентябре-2020 к сентябрю-2019 возросло на 15,4%, но за 9 мес. сократилось на 2,3% – Госстат

16:44 16.11.2020
Спад ВВП Украины в III кв.-2020 к III кв.-2019 замедлился до 3,5% – Госстат

Спад ВВП Украины в III кв.-2020 к III кв.-2019 замедлился до 3,5% – Госстат

11:26 16.11.2020
Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV кв. улучшились на 7 п.п. – Госстат

Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV кв. улучшились на 7 п.п. – Госстат

16:30 13.11.2020
Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат

Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат

17:14 09.11.2020
Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

17:15 22.10.2020
Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

Падение промпроизводства в Украине в сентябре-2020 замедлилось до 4,4% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель

"Метинвест" уплатил купон EUR$8,4 млн по евробондам-2025

КТЭ завершает годовой план реконструкции теплосетей

Альфа-Банк разместил часть сотрудников в коворкинг-локациях Creative States в Киеве и Днепре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА