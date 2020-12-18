"Укрзализныця" тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах "Киев-Славское"

"Укрзализныця" в пятницу в тестовом режиме запустила доступ к онлайн-кинотеатру украинской ОТТ-платформы Sweet.TV в поездах категории "Интерсити" по маршруту "Киев-Пассажирский - Славское", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Шевченко.

По его словам, услуга пока доступна по маршруту "Киев-Пассажирский - Славское", со следующей недели планируется запуск во всех поездах категории "Интерсити".

До нового года услуга будет бесплатной, в дальнейшем за нее может взиматься плата, размер которой на данный момент еще обсуждается.

Сейчас к просмотру доступны 240 фильмов на украинском языке - их количество планируется расширить, в том числе за счет добавления фильмов на языке оригинала.

Как сообщалось, в ноябре Минцифры и Фонд развития украинского кино совместно с онлайн-кинотеатром sweet.tv и командой We_Challenge запустили Cinema Challenge Hackathon с призовым фондом $50 тыс.

Sweet.TV украинский онлайн-кинотеатр, ОТТ-платформа с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинолентам. На платформе доступны 227 телеканалов, а также контент в 4К.