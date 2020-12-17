Экономика

20:18 17.12.2020

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

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Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в феврале-марте 2021 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь его не позже февраля. Думаю, это февраль-март. Это прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ при других равных условиях", - сказал он в рамках "Большого разговора НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером.

"Если не будет сюрпризов", - добавил премьер.

 

Теги: #премьер #мвф
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