Экономика

20:04 17.12.2020

Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

2 мин читать
Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение"

Украина подписала соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о привлечении $100 млн для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение".

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в четверг, 17 декабря, было подписано соглашение о займе между Украиной в лице вице-премьер-министра Алексея Резникова и МБРР в лице в.и.о. Регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави.

"В центре этого проекта, как и в будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей - люди. Создание комфортных условий для граждан, создание рабочих мест - это приоритеты. Наше министерство - для людей и о людях", - подчеркнул Резников.

Так, проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.

Отмечается, что кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет - льготные.

"В ближайшее время будет подписано соглашение между Минфином и Минреинтеграции по использованию этих средств", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 2 сентября Кабинет министров Украины согласовал привлечение займа в размере $100 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (3В) и уполномочил вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать с МБРР Соглашение.

Теги: #украина #мбрр #займ #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:29 17.12.2020
В районе Авдеевки снайпер ранил бойца ВСУ – украинская делегация в ТКГ

В районе Авдеевки снайпер ранил бойца ВСУ – украинская делегация в ТКГ

18:02 17.12.2020
Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных

Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных

17:50 17.12.2020
Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

16:09 17.12.2020
Пандемия обострила трудности и лишения населения на Донбассе и в Крыму - мониторинговая миссия ООН

Пандемия обострила трудности и лишения населения на Донбассе и в Крыму - мониторинговая миссия ООН

13:43 17.12.2020
Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

12:46 17.12.2020
Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО – Зеленский

Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО – Зеленский

10:55 17.12.2020
Германия выделит EUR2 млн на роботу МККК на Донбассе – посольство

Германия выделит EUR2 млн на роботу МККК на Донбассе – посольство

08:27 17.12.2020
Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

Из бюджета Киева до конца 2020 года направят 400 млн грн на лечение больных Covid-19

08:15 17.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 12 047 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 939 человек

В Украине за сутки зафиксировали 12 047 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 939 человек

08:07 17.12.2020
В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ожидает транш МВФ в феврале-марте 2021 года - Шмыгаль

Зеленский подписал изменения в закон "О концессии" об отсрочке использования электронной торговой системы до сентября 2021г.

ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель

"Метинвест" уплатил купон EUR$8,4 млн по евробондам-2025

КТЭ завершает годовой план реконструкции теплосетей

Альфа-Банк разместил часть сотрудников в коворкинг-локациях Creative States в Киеве и Днепре

Курс биткойна достигал рекордных $23770

Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

Курс биткойна установил очередной рекорд на торгах в четверг - $23770

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА