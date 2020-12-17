"Метинвест" уплатил купон EUR$8,4 млн по евробондам-2025

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", уплатила купон в размере EUR8,4 млн по еврооблигациям (евробондам) с погашением в 2025 году.

"Все уплачено по купону", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Метинвеста" в четверг.

Еврооблигации с погашением в 2025 году были выпущены "Метинвестом" на сумму EUR300 млн. Ставка купона - 5,625% годовых, даты выплаты купона - 17 июня и 17 декабря каждого года.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.