Экономика

16:50 17.12.2020

КТЭ завершает годовой план реконструкции теплосетей

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КТЭ завершает годовой план реконструкции теплосетей

КП "Киевтеплоэнерго" завершает реализацию плана реконструкции теплосетей, являющегося частью программы экономического и социального развития Киева в 2020 году реконструкцией распределительных сетей на улице Иорданской в столичной Оболони, сообщило предприятие в четверг.

"Наибольшие объемы работ по замене теплосетей в этом году были проведены на Теремках, Виноградаре, Оболони, Борщаговке, Троещине и в центральной части города. Всего почти 100 км. Учитывая прошлогоднюю программу, в Киеве за два года заменено 230 км самых аварийных участков", – отметил директор СП "Киевские тепловые сети" Василий Деревицкий, слова которого цитирует пресс-служба КП.

При этом он отметил, что срок эксплуатации новых теплосетей составляет 40-50 лет.

Теги: #ктэ #киевтеплоэнерго
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