Экономика

15:54 17.12.2020

Курс биткойна достигал рекордных $23770

1 мин читать
Курс биткойна достигал рекордных $23770

В четверг 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда - $23770, поднявшись более чем на 10% на торгах в четверг, свидетельствуют данные CoinDesk.

Однако в течение следующих 30 минут после подъема до этого уровня курс криптовалюты упал более чем на $1500 - до $22185.

По данным на 15:00 , биткойн стоит $22648.

Предыдущий рекорд отмечался только в среду - взлет до $20 615.

В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц - на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

 

РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики

Витренко получит ОВГЗ вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом"

Рада отсрочила ввод налогообложения контролируемых иностранных компаний

Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

ПОСЛЕДНЕЕ

Альфа-Банк разместил часть сотрудников в коворкинг-локациях Creative States в Киеве и Днепре

Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

Курс биткойна установил очередной рекорд на торгах в четверг - $23770

ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

Абрамовский остаётся на должности министра экологии - нардеп Кравчук

"Укрэнерго" выиграло кассацию в деле об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию в 2019г

Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики

Витренко получит ОВГЗ вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом"

Рада отсрочила ввод налогообложения контролируемых иностранных компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА