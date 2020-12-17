Экономика

15:46 17.12.2020

Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

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Новый глава Минагрополитики в первую очередь планирует завершить передачу земель в ОТГ и завершить трансформацию Госгеокадастра

Новоназначенный министром аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, какие первые задачи планирует выполнить на должности

"Первое задание - это завершить трансформацию Госгеокадастра в сервисную организацию, финализировать процесс передачи земель в объединенные территориальные громады (ОТГ), принять законопроекты №2194 в части децентрализации и №2195 в части электронных аукционов, а также обеспечить законодательство о Фонде гарантирования кредитов для малых и средних фермеров," - отметил он в комментарии журналистам в четверг в парламенте.

Во-вторых, планируется юридическое и техническое обеспечение возобновления Министерства АПК на основании диалога со всеми субъектами в части самой структуры Министерства аграрной политики.

"Мы не считаем необходимым создавать большую сверхорганизацию - мы хотим сделать её прозрачной, понятной и открытой, которая будет реализовывать именно политику безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства, а также обеспечения экспортных рынков, поскольку на сегодняшний день экспортный потенциал не полностью заполнен", - уточнил министр.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Лещенко на должность на заседании 17 декабря. Его поддержали 242 народных депутата. Ранее Лещенко возглявлял Госгеокадастр и был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Теги: #лещенко #минагрополитки
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