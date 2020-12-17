Курс биткойна установил очередной рекорд на торгах в четверг - $23770

Курс биткойна взлетел до нового рекорда - $23770, поднявшись более чем на 10% на торгах в четверг, свидетельствуют данные CoinDesk.

Однако в течение следующих 30 минут после подъема до этого уровня курс криптовалюты упал более чем на $1500 - до $22185.

По данным на 14:00 КСК, биткойн стоит $22648.

В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц - на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.