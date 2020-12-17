Экономика

14:19 17.12.2020

ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

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ПриватБанк потребует передачи в ВС дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов

Государственный ПриватБанк (Киев) потребует передачи в Большую палату Верховного суда рассмотрения кассационного производства по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.

"Такое требование является необходимым ввиду того, что данное дело имеет резонансный характер. А ранее принятые судебные решения имеют целью не справедливое правосудие, а исключительно, без принятия решения по существу, списание средств со счетов ПриватБанка незаконным способом", – говорится в сообщении пресс-служба банка в четверг.

По данным банка, компании-нерезиденты обратились в Верховный суд с заявлением о закрытии кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска.

Указывается, что основаниями для закрытия указаны якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска, что, по мнению ПриватБанка, направлено на списание средств со счетов ПриватБанка в порядке, не предусмотренном законодательством.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

ПриватБанк обжаловал данное решение в кассационном порядке и Верховный Суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска..

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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