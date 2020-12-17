Абрамовский остаётся на должности министра экологии - нардеп Кравчук

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский остаётся на должности, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Постановление об увольнении Романа Абрамовского мы вообще не будем голосовать - он продолжает работать как министр экологии", - сказала она на брифинге в четверг в Верховной Раде.

Вместе с тем она не смогла подтвердить информацию о том, что накануне состоялась встреча Абрамовского с президентом Украины Владимиром Зеленским, в результате которой были достигнуты определенные договоренности.

"Я не могу подтвердить, действительно ли встреча состоялась, но точно на фракции мы договорились, что она будет вместе с премьер-министром, президентом, представителями экономического комитета и господином Абрамовским. Я полагаю, что она была, и консенсус был достигнут и министр экологии работает дальше", - добавила она.