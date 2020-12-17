"Укрэнерго" выиграло кассацию в деле об отмене тарифов на передачу и диспетчеризацию в 2019г

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу НЭК "Укрэнерго" и регулятора НКРЭКУ в деле по иску Никопольского завода ферросплавов об отмене тарифов на передачу электроэнергии и диспетчеризацию во втором полугодии 2019 года.

Согласно сообщению пресс-службы НЭК "Укрэнерго", в частности, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции рассмотрел дело по иску НЗФ с грубым нарушением обязательных для выполнения предписаний процессуального закона.

В этой связи коллегия Кассационного админсуда вернула дело на новое рассмотрение в Окружной административный суд города Киева.

"Укрэнерго" обратило внимание участников рынка, что в связи принятым решением на данный момент нет оснований для возврата денежных средств, уплаченных за услуги по передаче и диспетчеризации или для осуществления перерасчета соответствующих платежей.

"Укрэнерго" призывает всех участников рынка добросовестно относиться к своим обязательствам по оплате предоставленных "Укрэнерго" услуг по передаче э/э и диспетчерскому управлению, а все заинтересованные стороны - приобщиться к поиску и обсуждению всех возможных решений, которые позволят устранить негативное влияние на финансовое состояние системного оператора и тем самым предотвратить новые осложнения в работе электроэнергетического рынка", - резюмировали в компании.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.