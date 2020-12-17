Экономика

13:03 17.12.2020

Витренко получит ОВГЗ вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом"

2 мин читать
Витренко получит ОВГЗ вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом"

Кандидат на должность первого вице-премьера Украины и министра энергетики Юрий Витренко в рамках соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" получит вместо предназначенной ему денежной премии/заработной платы за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Я не получил никаких денег. Мне вчера звонила жена с этим вопросом: "где деньги?" Я сказал, что это неправда. Соглашение об урегулировании, которое заключается с "Нафтогазом", предусматривает, что они уже все предназначенные мне деньги по премии перечислили в бюджет. Я получаю вместо своих денег долгосрочные гривневые облигации на сумму, которую "Нафтогаз" мне задолжал", - сказал он в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в четверг.

Витренко также уточнил, что не будет истребовать с "Нафтогаза" штрафные санкции за несвоевременную выплату ему премии.

Как сообщалось, в мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы - $9 млн). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра предложить выход из ситуации.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору.

Теги: #нафтогаз #премия #стокгольм #витренко
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 17.12.2020
Профильный комитет рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики – нардеп Совсун

Профильный комитет рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики – нардеп Совсун

15:03 16.12.2020
Кабмин согласовал покупку "Нафтогазом" "Надра Юзовская"

Кабмин согласовал покупку "Нафтогазом" "Надра Юзовская"

10:16 14.12.2020
"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

"Нафтогаз" купил контрольный пакет в "Надра Юзовская"

14:15 13.12.2020
Датский фильм победил в четырех номинациях Европейской киноакадемии

Датский фильм победил в четырех номинациях Европейской киноакадемии

13:30 11.12.2020
Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

Группа "Нафтогаз" за 11 мес. перечислила в госбюджет 95 млрд грн

12:33 11.12.2020
"Киевстар" получил премию European Excellence Awards 2020 в категории Telecommunications

"Киевстар" получил премию European Excellence Awards 2020 в категории Telecommunications

11:26 11.12.2020
"Интергал-Буд" признан "Девелопером года" по результатам строительной премии IBUILD 2020

"Интергал-Буд" признан "Девелопером года" по результатам строительной премии IBUILD 2020

18:49 04.12.2020
Облгазы оспаривают в суде упрощенную процедуру смены газопоставщика потребителем

Облгазы оспаривают в суде упрощенную процедуру смены газопоставщика потребителем

16:23 27.11.2020
"Нафтогаз" допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа

"Нафтогаз" допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа

15:55 27.11.2020
Украина сможет добиться переноса точек передачи газа "Газпрома" на границу с РФ в сотрудничестве с Еврокомиссией – "Нафтогаз" и ОГТСУ

Украина сможет добиться переноса точек передачи газа "Газпрома" на границу с РФ в сотрудничестве с Еврокомиссией – "Нафтогаз" и ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики

Рада отсрочила ввод налогообложения контролируемых иностранных компаний

Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

Рада понизила с 20% до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукцию

Профильный комитет рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики – нардеп Совсун

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада назначила главу Госгеокадастра главой Минагрополитики

Рада отсрочила ввод налогообложения контролируемых иностранных компаний

Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

Украина в 2021г предложит новые возможности для работы с партнерами в Черноморском регионе – министр экономики

В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

Рада понизила с 20% до 14% ставку НДС на сырьевую агропродукцию

"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

Завершение реформы э/э позволит Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – СEO ДТЭК

Цена биткойна превысила отметку в $22 тыс

"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА