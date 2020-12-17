Витренко получит ОВГЗ вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом"

Кандидат на должность первого вице-премьера Украины и министра энергетики Юрий Витренко в рамках соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" получит вместо предназначенной ему денежной премии/заработной платы за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Я не получил никаких денег. Мне вчера звонила жена с этим вопросом: "где деньги?" Я сказал, что это неправда. Соглашение об урегулировании, которое заключается с "Нафтогазом", предусматривает, что они уже все предназначенные мне деньги по премии перечислили в бюджет. Я получаю вместо своих денег долгосрочные гривневые облигации на сумму, которую "Нафтогаз" мне задолжал", - сказал он в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в четверг.

Витренко также уточнил, что не будет истребовать с "Нафтогаза" штрафные санкции за несвоевременную выплату ему премии.

Как сообщалось, в мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы - $9 млн). В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил премьер-министра предложить выход из ситуации.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору.