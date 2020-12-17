Рада отсрочила ввод налогообложения контролируемых иностранных компаний

Верховная Рада приняла в целом изменения в "громкий" закон №466-ІХ (экс-законопроект №1210), который, в частности, ограничивает применение принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями и переносит налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021 года фактически на 2023 год.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы по обеспечению сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", во втором чтении проголосовало 296 депутатов.

Закон, в частности, устанавливает, что первым отчетным годом для КИК является 2022 год, а контролирующие лица имеют право подать отчет о КИК за 2022 год одновременно с подачей годовой декларации о доходах и имуществе за 2023 год с включением указанной в таком отчете скорректированной прибыли КИК в декларацию за 2023 год. При этом штрафы и пеня не применяются, указано в тексте законопроекта.

В ходе обсуждения законопроекта №4065 народные депутаты от "Европейской солидарности" указали на то, что редакция его текста ко второму чтению исключала уплату 1,5%-ного военного сбора с доходов в результате ликвидации иностранных компаний, в том числе оффшорных. Однако после перерыва парламент поддержал эту поправку. Таким образом, благодаря поддержке поправки 65 Николая Княжицкого (фракция "Евросолидарность"), Рада предоставила 300 голосов "за" налогообложение ликвидации иностранных компаний военным сбором.

При этом народные депутаты не поддержали поправку о смягчении резкого повышения акцизов на табачные изделия электронного нагревания (ТИЭНы) до 200% в 2021 году с последующим ростом ставки на 30% в год, тогда как закон №466-ІХ предусматривал их рост на 300% с 2021 года.