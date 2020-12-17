Украина в 2021г предложит новые возможности для работы с партнерами в Черноморском регионе – министр экономики

Украина в 2020 году начала и в 2021 году активно продолжит внедрение новых инструментов поддержки бизнеса и торговли, в частности портфельных гарантий и Экспортно-кредитного агентства, что расширит возможности для сотрудничества с партнерами в Черноморском регионе, сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

"Ведутся дискуссии над долгосрочными финансовыми обязательствами, которые в ближайшие время правительство предложит. Намечен запуск в следующем году более эффективного экспортного агентства – мы предоставим новые продукты и новые возможности, в том числе для Черноморского региона", – заявил глава Минэкономики, открывая в четверг вебинар Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) о возможностях финансирования в Украине.

Петрашко напомнил, что в 2020 году правительство добилось активного роста программы льготного кредитования "5-7-9" и смогло утвердить в парламенте программу портфельных гарантий.

Министр также отметил, что уже сейчас украинские компании могут пользоваться инструментами ЧБТР, который является важным игроком в регионе. По его мнению, украинские предприятия смогут найти в этом банке надежного партнера.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет EUR3,45 млрд, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

ЧБТР в 2019 году одобрил 32 новых проекта на общую сумму более EUR1 млрд – это почти на 87% больше, чем в 2018 году. Проектный портфель банка по итогам 2019 года превысил EUR1,85 млрд. Согласно годовому отчету банка, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9%.