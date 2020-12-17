Экономика

10:52 17.12.2020

В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

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В Раде зарегистрирован законопроект об энергоэффективности

Ряд депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект закона об энергоэффективности, свидетельствуют данные на парламентском сайте в четверг.

Авторами законодательной инициативы, зарегистрированной под №4597, являются, депутаты фракции "Слуга народа", в частности Сергей Нагорняк, Андрей Жупанин и глава энергокомитета Рады Андрей Герус, а также депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, депутаты от фракции "Батькивщина" Альона Шкрум и Вадим Ивченко, от фракции "Голос" – Леся Василенко и Инна Совсун.

Текст законопроекта в информационной системе "Рада" пока отсутствует.

Теги: #энергоэффективность #рада #закон
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