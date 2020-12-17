Экономика

10:15 17.12.2020

"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

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"Укрзализныця" с 24 декабря запускает 2 поезда из восточных и южных регионов к местам зимнего отдыха

"Укрзализныця" с 24 декабря 2020 года запускает поезда №5/6 Ужгород - Херсон и №149/150 Харьков - Ворохта, чтобы предоставить жителям восточных и южных регионов комфортный способ добирания к местам зимнего отдыха.

Как отмечается в сообщении на сайте ж/д компании, указанные поезда будут курсировать через день.

Поезд №5/6 Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона назначено на 15:10, а прибытие в Ужгород - на 13:11. Предусмотрены остановки на станциях "Мукачево", "Львов", "им. Тараса Шевченко", "Долинская", "Кривой Рог", "Апостолово".

Поезд №149/150 Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление назначено на 13:51, прибытие в Харьков - на 13:20. Благодаря этому поезду можно будет добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Теги: #укрзализныця #поезда
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