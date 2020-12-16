Экономика

19:36 16.12.2020

"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

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"Интерпайп" продолжит выкуп своих евробондов, рассматривает разные инструменты для финансирования Capex – гендиректор

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" намерена продолжать выкуп своих евробондов-2024 еще на сумму $81 млн, сообщил генеральный директор Фади Храйбе на call-конференции по поводу обнародованных в среду неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности за 9 мес.-2020 по стандарту МСФО.

"Интерпайп" на $81 млн продолжит выкупать существующие облигации. Также рассматриваются различные инструменты привлечения финансирования для финансирования Capex: выпуск еврооблигаций, привлечение проектного финансирования и привлечение банковского финансирования", - сказал он.

В тоже время Храйбе подчеркнул, что "нет никаких немедленных решений по (новым – ИФ) еврооблигациям".

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $162,458 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере $60,714 млн. При этом доналоговая прибыль составила $178,133 млн против доналогового убытка $40,596 млн за 9 мес.-2019.

EBITDA компании за 9 месяцев составила $216,394 млн, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% - до $660 млн, капинвестиции - на 34%, до $27 млн. Чистый долг компании достиг минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

В результате серии погашений в 2020 году, последняя из которых была в октябре на $32,4 млн, их объем сократился до $81,3 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #еврооблигации #интерпайп
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