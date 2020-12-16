План доходов госбюджета-2021 выглядит завышенным - КШЭ

План по доходам в государственном бюджете на 2021 год выглядит завышенным, проблемы могут возникнуть из-за недовыполнения поступлений от таможни за счет налога на добавленную стоимость (НДС) с импортируемых товаров, а также за счет ряда других налогов, сообщила Киевская школа экономики (КШЭ).

"Доходы бюджета планируют увеличить на 7,7% по сравнению с текущим планом на 2020 год. В частности, доходы общего фонда, за счет финансирования защищенных расходов - на 11,7%. А поступления от таможни и налоговой - сразу на 19,6 и 20% соответственно. Такой план доходов выглядит завышенным", - указала КШЭ в релизе в среду.

Как указали эксперты КШЭ, план по поступлениям "импортного" НДС увеличен на 9,4%, хотя в текущем году по состоянию на конец октября плановый показатель оставался недовыполненным на 14%.

"Проблемы возможны и с поступлениями от других налогов. Например, план поступлений от НДС (с учетом бюджетного возмещения) увеличен на 75% (!). По сравнению с бюджетом 2020, рентная плата - на 26%, хотя планы 2020 за ними пока не выполняются", - указала КШЭ.

Также КШЭ называет рисковыми ожидания по поступлениям от НБУ.

"По расчетам регулятора, в следующем году он должен перечислить в бюджет 22,6 млрд грн своей прибыли, а Минфин заложил в бюджет цифру в 33 млрд грн", - отмечает КШЭ.

Согласно принятой версии закона о госбюджете на следующий год, правительство сможет предоставлять государственные гарантии на рекордную сумму - до 88,7 млрд грн (8% общего фонда госбюджета).

"Согласно Бюджетному кодексу, объем государственных гарантий не должен превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета. Однако, в 2021 эту норму планируется поднять. Очевидно, правительство будет использовать гарантии для финансирования тех расходов, на которые не хватает ни доходов, ни займов", - отмечается в релизе.

При этом наибольшее финансирование 2021 распределено на Минсоцполитики - 311 млрд грн, Минфин - 193 млрд грн (главным образом на обслуживание госдолга), Минздрав - 159 млрд грн, Минобороны - 118 млрд грн и Минобразования (субвенции регионам) - 104 млрд грн.