Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,85 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду ослабился до 27,8450 грн/$1 с 28,7650 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,835-27,855 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,72 грн/$1 с 27,76 грн/$1 во вторник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 17 декабря – до 27,7373 грн/$1 с 27,7590 грн/$1 накануне.