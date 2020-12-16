Экономика

17:13 16.12.2020

Украина выходит из международных договоров в энергетической сфере, заключенных в рамках СНГ

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Кабинет министров на заседании в среду утвердил проект постановления о выходе Украины из отдельных международных договоров сотрудничества в энергетической сфере, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств.

Согласно документу, Украина выходит из Горной хартии государств-участников СНГ от 27 марта 1997 года, Соглашения о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в сфере использования атомной энергии в мирных целях от 31 мая 2013 года, Соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года и Соглашения об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года.

Кроме того, Украина автоматически выходит из Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии от 31 мая 2013 года.

"Правовая база относительно сотрудничества с СНГ в энергетической сфере преимущественно утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере", – указано в пояснительной записке Министерства энергетики к проекту постановления правительства.

Как утверждают в Минэнерго, выход из энергетических договоров СНГ не повлечет негативных последствий для Украины.

Министерство энергетики, начиная с марта 2014 года, не принимает участия в заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ, сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в целом в рамках СНГ не осуществляется.

Теги: #выход #снг #украина #энергетика
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