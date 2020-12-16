Экономика

16:55 16.12.2020

"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

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"УЗ" внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки

 "Укрзализныця" с целью минимизации коррупционных рисков внедряет систему оперативного контроля за обеспечением заявок клиентов на грузоперевозки.

Как сообщила компания на сайте, указанная система направлена, в частности, на ликвидацию возможности неполучения или задержки подачи грузовых вагонов, а также на искоренение коррупционных проявлений при распределении грузовых вагонов.

"На первом этапе внедрения системы мы уже осуществляем ежедневный оперативный мониторинг заявок на подачу грузовых вагонов, рассматриваем все проблемные случаи и исправляем ситуацию для полного удовлетворения потребностей клиентов и своевременной подачи грузовых вагонов. Ведь каждая качественно проработанная заявка - это в итоге доход компании и ее дальнейшее развитие", - подчеркнул заместитель директора департамента коммерческой работы Сергей Мартыненко, слова которого приводит пресс-служба.

По мнению "Укрзализныци", операционный контроль, мониторинг ситуации и быстрое реагирование позволят значительно повысить качество железнодорожных грузовых перевозок и упрочнить сотрудничество с участниками рынка.

 

Теги: #грузоперевозки #укрзализныця #контроль
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