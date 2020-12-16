A Development планирует строительство ТРЦ Smart Plaza Zhitomirskaya в Киеве

Девелопер A Development планирует построить торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Smart Plaza Zhitomirskaya площадью 12 тыс. кв. м на просп. Победы, 115 в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщила компания UTG на пресс-конференции "Итоги 2020 года на рынке недвижимости Украины" в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По данным компании, проект находится в стадии разработки концепции.

Согласно данным портала недвижимости Лун.юа, по указанному адресу располагается недостроенный жилой комплекс девелопера "Форум Инвест".

A Development также является девелопером ТРЦ Smart Plaza Polytech, открытого в 2018 году на просп. Победы, 24 возле станции метро "Политехнический институт", и Smart Plaza Obolon по ул. Маршала Тимошенко, 21, открытого в 2019 году и приобретенного группой Dragon Capital.