Экономика

13:49 16.12.2020

Данилов рассчитывает восстановить ОПК вместе со стратегическими партнерами Украины

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Данилов рассчитывает восстановить ОПК вместе со стратегическими партнерами Украины

Привлечение современных технологий и углубление сотрудничества со стратегическими партнерами является жизненно важным для развития украинского ОПК, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на конференции Фонда "США-Украина" "Украина в Вашингтоне: развитие партнерства путем инноваций и реформ".

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, анализируя вызовы для Украины в сфере безопасности и оборонной сфере, Данилов отметил, что военная агрессия на Востоке Украины и временная оккупация Крыма являются ключевыми угрозами, которым противодействует Украинское государство. "С февраля 2014г мы находимся в состоянии военного конфликта. Не прекращается мощное информационное влияние на нашу страну, и каждый день мы продолжаем нашу борьбу", - отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что указом президента Украины Владимира Зеленского от 14 сентября 2020г № 392 была введена в действие новая Стратегия национальной безопасности Украины с четким акцентом на существующих и потенциальных угрозах. "В Стратегии публично названа РФ государством-агрессором и определены пути, которыми мы должны противодействовать агрессии", - сказал он.

Касаясь вопроса реформирования сектора безопасности и обороны Украины в сложных условиях противодействия внешней агрессии, Данилов назвал развитие украинского ОПК ключевым приоритетом государственной политики. При этом, по его мнению, важную роль играет взаимодействие со стратегическими партнерами.

"Привлечение современных технологий и углубление сотрудничества со стратегическими партнерами является жизненно важным для развития отечественного ОПК. У нас есть опытные инженеры, есть технологии, и я уверен, что совместно с нашими партнерами мы восстановим наш ОПК", - сказал он.

В этом контексте Данилов подчеркнул важность реформирования ГК "Укроборонпром" и необходимость скорейшего завершения процесса трансформации концерна.

Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия.

Данилов выразил благодарность американским партнерам за всестороннюю помощь, оказанную Украине. "Мы это очень ценим", - сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув важность дальнейшей активизации совместных с США программ безопасности.

"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - подытожил Данилов.

Согласно информации, в видеоконференции приняли участие координатор Фонда "США-Украина" Роберт МакКонннел; генерал армии США в отставке, председатель политического комитета "WesPAC: Securing America" Уэсли Кларк; генерал-лейтенант ВВС США в отставке, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016) Филип Бридлав; генерал-лейтенант Армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес; генерал Королевской морской пехоты в отставке Гордон Мессенджер; президент "Jamestown Foundation". Глен Говард.

Теги: #снбо #опк #данилов
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